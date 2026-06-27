Гросу: Республике Молдова нужно стабильное правительство в Румынии.

Молдове как можно скорее нужно стабильное и проевропейское правительство в Румынии, которое продолжит совместные проекты и поддержит европейский курс Кишинёва.

Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу, отвечая на вопрос журналистов о том, какие ожидания он связывает с формированием нового правительства в Румынии, передаёт moldpres.md

Это заявление было сделано на фоне политического кризиса в Румынии, который продолжается уже несколько недель и влияет на темпы реализации совместных проектов между двумя государствами.

«Я ожидаю, что правительство Румынии сформируется как можно скорее, потому что любая неопределённость создаёт проблемы. Внимание отвлекается на другие вещи, а не на наши проекты. Нам нужен стабильный, проевропейский Бухарест, с которым мы могли бы двигаться дальше в нашем процессе европейской интеграции и реализовывать совместные проекты», — заявил Игорь Гросу.

Глава законодательного органа выразил уверенность, что проевропейские политические лидеры в Румынии найдут решение для формирования нового кабинета министров.

«Я полностью уверен, что господин президент, господин Боложан и другие проевропейские партии найдут решение. Все понимают, что Румынии нужно правительство. Есть НПВУ (Национальный план восстановления и устойчивости), есть обязательства, которые необходимо выполнить, и много других важных дел», — подчеркнул Гросу.

Румыния переживает период политической нестабильности после того, как правительство во главе с Илие Боложаном было отправлено в отставку в результате вотума недоверия в начале мая. Впоследствии две попытки сформировать новый кабинет оказались безуспешными.

В настоящее время продолжаются консультации по выдвижению нового премьер-министра. На уровне политических партий выдвинуты две кандидатуры: коалиция, сформированная из PNL, USR и UDMR, поддерживает евродепутата Зигфрида Мурешана, в то время как PSD выдвигает исполняющего обязанности лидера партии Сорина Гриндяну. Решение об официальном назначении премьер-министра предстоит принять президенту Румынии Никушору Дану после завершения консультаций с парламентскими партиями.