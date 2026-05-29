Панама обязала офшоры вести бизнес в стране или платить 15% налога.

В противном случае их иностранные пассивные доходы будут облагаться налогом по ставке 15%. Закон подписал президент Панамы Хосе Рауль Мулино. Новые правила вступят в силу с 2027 финансового года, передает reuters.com

Закон распространяется на компании, зарегистрированные или находящиеся в Панаме и входящие в международные корпоративные группы. Чтобы сохранить действующие налоговые льготы, им придется доказать наличие в стране квалифицированного персонала, помещений для работы, операционных расходов и принятия ключевых управленческих решений. В противном случае дивиденды, проценты, роялти, доходы от недвижимости и другие пассивные доходы из-за рубежа будут облагаться налогом по ставке 15%. Исключения предусмотрены для банков, страховых компаний, участников рынка ценных бумаг и судоходной отрасли. Закон также позволяет зачесть налоги, уже уплаченные за рубежом. Эти положения закреплены в новом разделе Налогового кодекса Панамы об «экономическом присутствии» компаний.

Фактически Панама отказывается от одной из ключевых особенностей своей офшорной модели. До сих пор компании могли регистрироваться в стране и получать доходы за рубежом практически без налогообложения, не ведя там реальной деятельности.

Поправки были приняты под давлением Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые много лет добиваются от Панамы ужесточения правил для офшорных структур. После публикации расследования Panama Papers в 2016 году страна постепенно вводила новые требования к прозрачности бизнеса, раскрытию владельцев компаний и налоговому контролю.