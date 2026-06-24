Фермеры проводят протест: на дороги выводят сельхозтехнику.

Ассоциация Forța Fermierilor объявила о мобилизации сельскохозяйственных производителей во многих районах страны для проведения протеста с использованием сельскохозяйственной техники и оборудования.

Представители организации утверждают, что акции на территории будут проводиться в рамках закона, несмотря на некоторые действия по запугиванию, которые они приписывают территориальным полицейским структурам, передает unimedia.info

Согласно заявлениям ассоциации, в последние дни поступило множество сообщений о предполагаемых злоупотреблениях со стороны правоохранительных органов в отношении фермеров. Утверждается, что сотрудники полиции из некоторых районов запрашивали списки участников и связывались с производителями по телефону, рекомендуя им не покидать свои дома. Ассоциация также заявляет, что директор в Кишинёве потребовал присутствия председателя организации в штаб-квартире, что считается незаконным действием. Представители фермеров раскритиковали эти меры, считая их ограничением конституционного права на протест в контексте пути европейской интеграции страны.

Несмотря на жалобы и продолжающиеся сезонные работы, производители подтвердили свое участие и организовали 13 площадок для парковки сельскохозяйственной техники на основных маршрутах страны:

Круг Рышкань- Костешть — фермеры из района Рышкань (не являются членами Forța Fermierilor);

Трасса Сорока-Отачь, въезд в город Сорока (не члены Forța Fermierilor);

Трасса Фэлешть – Скулень, въезд в город Фэлешть – фермеры из районов Фэлешть и Сынжерей;

Трасса Кишинев-Сорока, перекресток Сорока — фермеры из Теленешть и Орхей;

Трасса Орхей-Резина, около села Бушэука — фермеры из районов Резина и Орхей;

Трасса Унгень-Кишинев, объездная дорога – фермеры из района Унгень;

Трасса Кишинев – Дубоссарь, возле поворота Криулень – фермеры района Криулень;

Трасса Кишинев-Унгены, круг Буковец — фермеры из районов Стрэшень, Ниспорень и Кэлэрашь;

Трасса Каушэнь-Чимишлия, село Салкуца, поворот в сторону Токуз-Украинка — фермеры из района Кэушень;

Трасса Кишинев — Паланка, поворот в сторону Штефан-Водэ, автозаправочная станция «Лукойл» — фермеры из района Штефан-Водэ;

Трасса Хынчешть – Леова, село Сэрата Ноуэ – фермеры районов Леова и Хынчешть;

Трасса Чимишлия – Бессарабка, въезд в село Абаклия – фермеры районов Басарабяска и Чимишлия;

Кагул, возле таможни Оанча — фермеры районов Кахул и Кантемир.

Представители Ассоциации отметили, что весьма вероятно, что к акциям протеста присоединятся и фермеры из Новоаненского района, которые не входят в ассоциацию. Они намерены доставить свою технику по трассе Кишинев – Тирасполь, к въезду в населенный пункт Анений Ной. Организация заявила, что своевременно проинформирует прессу о любых изменениях в программе или местах проведения акции.

Фермеры объявили о масштабной акции протеста 24 июня: организация Forța Fermierilor обвиняет правительство в подготовке повышения НДС в этой области с 1 октября.