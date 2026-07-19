Цырдя – о тарифе на газ в 21 лей за куб: Не хватает на зарплаты по 100 000.

Депутат парламента Молдовы от Партии социалистов Богдан Цырдя напомнил, что в 2021 году, находясь в оппозиции, представители партии «Действие и солидарность», критиковали тариф на природный газ в 4 лея за кубометр.

Этот тариф считали завышенным, а сейчас, при их правлении госкомпания Еnergocom требует повысить тариф на газ с 14 до 21 лей за куб, передает noi.md

«Не хватает на зарплаты по 100 000», - отметил Богдан Цырдя.

Ранее председатель Партии социалистов, бывший глава государства Игорь Додон отметил, что во времена его президентства тогдашние власти закупали российский газ по цене 200-250 долларов за тысячу кубометров. Тогда кубометр газа для населения стоил менее 5 леев, но в PAS говорили, что «это дорого».

«Сегодня они покупают тот же российский газ через европейских посредников уже по 500 долларов за тысячу кубометров, а тариф хотят повысить до 21 лея», - возмутился политик.

Бывший министр юстиции и экс-депутат парламента Молдовы Олеся Стамате считает, что граждане могут выйти на протест против планируемого повышения цен на природный газ для конечных потребителей.

В своем новом видеообращении, она отметила, что газ дорожает, а его закупки проводятся без какой-либо прозрачности. Олеся Стамате напомнила, что, когда газ стоил 4 лея за кубометр, Майя Санду и представители PAS выходили на улицы и называли это грабежом. Тогда протест был оправдан.

«Мы последовательны: то, что было правильно тогда, правильно и сейчас. А что вы думаете — выйдем ли мы все на протест? Пишите в комментариях», - отметила она.

Госкомпания Energocom ранее направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике запрос для корректировки регулируемых цен на поставку природного газа определенным категориям конечных потребителей и предлагает повысить тариф на газ для бытовых потребителей на 45,2% - с 14,42 до 20,93 лея за 1 кубометр с учетом НДС.