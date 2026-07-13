Цырдя заявил о «кампании травли» против посла Германии в Молдове.

Депутат Партии социалистов Богдан Цырдя задал критикам посла риторический вопрос, не хотят ли они вернуть Германии средства, которые она выделила Молдове в качестве помощи.

По словам парламентария, дипломат подвергся критике со стороны унионистов и провластных блогеров после того, как заявил, что Республика Молдова и Румыния являются двумя независимыми государствами, а вопрос национальной идентичности должны решать исключительно граждане Молдовы.

Цырдя утверждает, что, согласно последней переписи населения, около 77–78% жителей страны идентифицируют себя как молдаване, а более 65% граждан выступают за сохранение независимости республики. По его мнению, игнорирование этих данных противоречит демократическим принципам.

Депутат также напомнил, что за последние три десятилетия Германия выделила Молдове более 450 млн евро помощи и остается одним из крупнейших партнеров страны.

«Критиковать слова немецкого посла можно и нужно - дипломаты не застрахованы от ошибок. Но устраивать травлю и кампанию ненависти против представителя государства, которое столько лет поддерживает Республику Молдова, - по меньшей мере странно и неадекватно», - заявил Цырдя.

По его мнению, происходящее наносит ущерб международному имиджу Молдовы и свидетельствует о нетерпимости к альтернативным точкам зрения. В завершение своего заявления депутат задал критикам посла риторический вопрос, не хотят ли они вернуть Германии средства, которые она выделила Молдове в качестве помощи.