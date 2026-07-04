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noi.md logonoi
4 Июля 2026, 20:00
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Газ может подорожать: глава «Молдовагаз» допустил пересмотр тарифа

В ближайшее время молдавские потребители могут столкнуться с новым повышением тарифов на природный газ.

Газ может подорожать: глава «Молдовагаз» допустил пересмотр тарифа.
Газ может подорожать: глава «Молдовагаз» допустил пересмотр тарифа.

Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан признал наличие реальных предпосылок для пересмотра регулируемой государством цены в сторону повышения, передает noi.md

В интервью телеканалу Realitatea на прямой вопрос о том, сохранятся ли действующие тарифы или будут повышены, глава акционерного общества дал понять, что подорожание весьма вероятно, хотя, по его прогнозам, изменение цены будет умеренным. 

«Не думаю, что оно будет значительным, но корректировка может произойти», — заявил Вадим Чебан. 

При этом глава компании не стал называть конкретные цифры или точные сроки изменения тарифов, переадресовав вопрос об окончательных расчетах центральному поставщику энергоресурсов. 

«Думаю, на этот вопрос лучше ответят коллеги из Energocom. Я даже возьму на себя риск уклониться от ответа», — заключил председатель «Молдовагаз». 

В настоящее время бытовые потребители в Республике Молдова платят за один кубометр природного газа 13,12 лея с учетом НДС. 

Этот тариф был установлен после последнего решения о снижении цены, утвержденного Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) весной текущего года.

Источник
noi.md logonoi
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