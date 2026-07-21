ЦИК просит Минюст начать процедуру роспуска четырёх политических партий.

Центральная избирательная комиссия обратится в Министерство юстиции с просьбой начать процедуру роспуска четырёх политических партий, которые неоднократно не представляли отчёты о финансовой деятельности.

Речь идёт о Социалистической партии Молдовы, Политической партии «Христианско-социальный союз Молдовы», Политической партии «Шанс» и Политической партии «Сила альтернативы и спасения Молдовы», передаёт ipn.md

Решение было принято на заседании ЦИК во вторник после того, как комиссия установила, что эти политические формирования не выполнили предусмотренную законодательством обязанность по представлению финансовой отчётности в установленные сроки.

По данным ЦИК, 57 политических партий подали финансовые отчёты в установленный законом срок — до 15 июля — через специализированную информационную систему «Финансовый контроль». Ещё две партии — Политическая партия «Центристский союз Молдовы» и Политическая партия «Движение социальной реформы» — представили документы уже после истечения срока, но до принятия решения ЦИК.

Кроме того, комиссия применила дополнительные санкции к двум политическим формированиям. Политическая партия «Сила альтернативы и спасения Молдовы» на 12 месяцев лишится государственных субсидий, предоставляемых в зависимости от результатов всеобщих местных выборов 2023 года.

В свою очередь Политическая партия «Христианско-социальный союз Молдовы» в течение шести месяцев не будет получать государственное финансирование, предусмотренное по итогам всеобщих местных выборов 2023 года и парламентских выборов 2025 года.