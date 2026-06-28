Муравский: Политические силы должны объединиться для решения общих задач.

Александр Муравский отметил, что в Молдове оппозиционные политические партии должны научиться расставлять приоритеты и объединяться для решения общих задач по спасению страны.

Такое мнение высказал бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы, а ныне независимый эксперт Александр Муравский, выступая на презентации новой книги Валерия Кучука под названием «Потеря суверенитета — это потеря страны!», передает noi.md

Он обратил внимание на то, что в стране существует множество партий, которые создаются для того, чтобы в итоге брать власть. Но де-факто вся эта политическая армия так же жалуется и ждёт, что кто-то придёт и изменит им ситуацию.

Александр Муравский подчеркнул, что на протяжении многих лет власти допускают нарушения Конституции, законов, и при допущении такой ситуации в Европе все оппозиционные политические силы были бы уже на улице с массами народа. Но в Молдове этого не происходит. И после снятия с выборов одной из партий вместо возмущения другие партии потирают руки, радуются устранению одного из конкурентов и расчистке места под солнцем для себя.

«Так не работает механизм. Ничего не изменится, пока политические силы не придут к этому пониманию, что надо уметь расставлять приоритеты. Если приоритет на сегодня для спасения страны - это радикальная смена власти, то добиться этого можно только в том случае, если на сегодняшний день оппозиционные партии забудут все свои склоки и желание быть первым», - отметил бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы, а ныне независимый эксперт.

Он напомнил знаменитое выражение премьер-министра России Виктора Черномырдина, который сказал, что «у нас нет проблем объединиться, у нас проблема, кто будет первым».

«Вот когда каждый из них подумает, что я готов уступить сегодня место любому, лишь бы решить общую задачу, а потом уже будем разбираться. Надо взять власть, а потом разбираться между собой. А они сидят и ждут каждый, кто сегодня, как говорится, где-то проскочит», - подчеркнул Александр Муравский.