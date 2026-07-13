Половина политических партий еще не представила финансовые отчеты.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) напоминает политическим партиям, что крайний срок представления отчетов по финансовому управлению за первое полугодие 2026 года истекает 15 июля.

До настоящего времени документы подали лишь 31 из 66 формирований, обязанных делать это по закону, передает moldpres.md

Как сообщили в ЦИК, еще 12 партий инициировали процесс заполнения отчета в специализированной информационной системе «Финансовый контроль», а пять формирований создали отчет и поставили только одну подпись. В то же время 31 партия не предприняла никаких действий для представления отчета. Комиссия уточняет, что три политические формирования находятся в стадии роспуска.

В соответствии с законодательством о выборах, отчет по финансовому управлению подается исключительно в электронном формате через систему «Финансовый контроль» и должен быть подписан как руководителем партии, так и казначеем. В случае, если документ подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя партии, оно должно представить подтверждение, выданное Агентством государственных услуг.

ЦИК предупреждает, что непредставление отчета, его подача после истечения установленного законом срока либо представление неполных данных являются нарушениями законодательства и могут повлечь предусмотренную законом ответственность.