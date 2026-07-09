Конституционный суд удовлетворил запрос минюста по делу о полномочиях Гагаузии.

Конституционный суд Республики Молдова признал неконституционными отдельные положения Закона об особом правовом статусе Гагаузии, удовлетворив обращение Министерства юстиции.

Согласно решению суда, Народное собрание Гагаузии больше не будет обладать полномочиями по утверждению состава Центральной избирательной комиссии автономии. Неконституционной признана формулировка «и утверждение состава Центральной избирательной комиссии для проведения выборов», содержащаяся в подпункте d пункта 3 статьи 13 закона, передает deschide.md

После вступления решения в силу Народное собрание сохранит полномочия по назначению, организации и проведению выборов депутатов Народного собрания, а также по назначению выборов в органы местного публичного управления автономии.

Кроме того, Конституционный суд признал неконституционной норму, предусматривавшую включение руководителей управлений Исполнительного комитета Гагаузии в состав коллегий министерств и ведомств Республики Молдова.

Также суд постановил, что руководители Управления юстиции, Управления информации и безопасности, а также Управления внутренних дел будут назначаться и освобождаться от должности центральными органами власти без учета заключения и предложений Народного собрания Гагаузии.