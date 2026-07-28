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rupor.md logorupor
28 Июля 2026, 19:50
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ЦИК предложила Конституционному суду утвердить мандат Романа Рошки

Центральная избирательная комиссия предлагает Конституционному суду утвердить мандат депутата Романа Рошки, кандидата из резервного списка партии «Действие и солидарность».

ЦИК предложила Конституционному суду утвердить мандат Романа Рошки.
ЦИК предложила Конституционному суду утвердить мандат Романа Рошки.

Решение принято после отставки депутата Александра Трубки, передает rupor.md со ссылкой на ipn.md

Роман Рошка занимал 72-е место в списке ПДС на парламентских выборах 2025 года. Он родом с левобережья Днестра, по профессии юрист, ранее работал в полиции. В 2022 году он стал депутатом, в этот период возглавлял специальную комиссию по реинтеграции. Позже занимал должность вице-премьера по реинтеграции в правительстве Речана.

Депутатский мандат стал вакантным после того, как Александр Трубка объявил об отставке из парламента на фоне споров вокруг инвестиций в недвижимость в коммуне Трушены. Трубка утверждал, что инвестиция является законной и не создает конфликта интересов, однако заявил, что ситуация влияет на имидж и доверие к партии, членом которой он является.

Конституционный суд должен рассмотреть обращение Центральной избирательной комиссии и высказаться по утверждению мандата депутата, который переходит Роману Рошке.

Источник
rupor.md logorupor
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