ЦИК предложила Конституционному суду утвердить мандат Романа Рошки.

Центральная избирательная комиссия предлагает Конституционному суду утвердить мандат депутата Романа Рошки, кандидата из резервного списка партии «Действие и солидарность».

Решение принято после отставки депутата Александра Трубки, передает rupor.md со ссылкой на ipn.md

Роман Рошка занимал 72-е место в списке ПДС на парламентских выборах 2025 года. Он родом с левобережья Днестра, по профессии юрист, ранее работал в полиции. В 2022 году он стал депутатом, в этот период возглавлял специальную комиссию по реинтеграции. Позже занимал должность вице-премьера по реинтеграции в правительстве Речана.

Депутатский мандат стал вакантным после того, как Александр Трубка объявил об отставке из парламента на фоне споров вокруг инвестиций в недвижимость в коммуне Трушены. Трубка утверждал, что инвестиция является законной и не создает конфликта интересов, однако заявил, что ситуация влияет на имидж и доверие к партии, членом которой он является.

Конституционный суд должен рассмотреть обращение Центральной избирательной комиссии и высказаться по утверждению мандата депутата, который переходит Роману Рошке.