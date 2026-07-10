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ipn
10 Июля 2026, 18:12
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ЦИК одобрил проект референдума от «Альтернативы», но потребовал изменить формулировки

Центральная избирательная комиссия одобрила проект постановления парламента, внесённый парламентской фракцией «Альтернатива», о проведении 27 сентября консультативного республиканского референдума.

ЦИК одобрил проект референдума партии «Альтернатива», но потребовал изменить формулировки.
ЦИК одобрил проект референдума партии «Альтернатива», но потребовал изменить формулировки.

При этом ЦИК указал, что предложенные вопросы необходимо переформулировать, чтобы они соответствовали требованиям законодательства о нейтральности, ясности и точности, передаёт ipn.md

Согласно докладу члена ЦИК Вадима Филипова, проект предусматривает вынесение на референдум двух вопросов: — «Поддерживаете ли вы, чтобы ликвидация или объединение примэрий были возможны только после одобрения гражданами затронутых населённых пунктов на местном референдуме?» — «Поддерживаете ли вы вынесение окончательного проекта реформы местного публичного управления на республиканский референдум до принятия соответствующего закона?».

Комиссия обращает внимание, что в первом вопросе используются термины, не соответствующие действующему законодательству. По мнению ЦИК, понятия «ликвидация» и «примэрии» могут вызвать путаницу, поскольку реформа касается административно-территориальных единиц, а не института примэрии. Кроме того, термин «ликвидация» недостаточно чётко отражает юридические последствия возможной реорганизации.

Что касается второго вопроса, ЦИК считает, что он не предлагает гражданам высказаться по существу реформы, а фактически касается проведения ещё одного референдума. По этой причине невозможно однозначно определить предмет консультирования и юридические последствия возможного результата голосования.

В своём заключении Центральная избирательная комиссия ссылается на решения Конституционного суда, согласно которым, вопросы, выносимые на референдум, должны быть сформулированы ясно, нейтрально и без двусмысленностей.

Комиссия также напоминает, что консультативный референдум не создаёт обязательных юридических последствий, а служит инструментом выражения мнения граждан.

Заключение Центральной избирательной комиссии было принято пятью голосами за при двух голосах против. Два члена комиссии заявили, что представят особые мнения.

Источник
ipn
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