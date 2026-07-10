ЦИК одобрил проект референдума от «Альтернативы», но потребовал изменить формулировки

При этом ЦИК указал, что предложенные вопросы необходимо переформулировать, чтобы они соответствовали требованиям законодательства о нейтральности, ясности и точности, передаёт ipn.md

Согласно докладу члена ЦИК Вадима Филипова, проект предусматривает вынесение на референдум двух вопросов: — «Поддерживаете ли вы, чтобы ликвидация или объединение примэрий были возможны только после одобрения гражданами затронутых населённых пунктов на местном референдуме?» — «Поддерживаете ли вы вынесение окончательного проекта реформы местного публичного управления на республиканский референдум до принятия соответствующего закона?».

Комиссия обращает внимание, что в первом вопросе используются термины, не соответствующие действующему законодательству. По мнению ЦИК, понятия «ликвидация» и «примэрии» могут вызвать путаницу, поскольку реформа касается административно-территориальных единиц, а не института примэрии. Кроме того, термин «ликвидация» недостаточно чётко отражает юридические последствия возможной реорганизации.

Что касается второго вопроса, ЦИК считает, что он не предлагает гражданам высказаться по существу реформы, а фактически касается проведения ещё одного референдума. По этой причине невозможно однозначно определить предмет консультирования и юридические последствия возможного результата голосования.

В своём заключении Центральная избирательная комиссия ссылается на решения Конституционного суда, согласно которым, вопросы, выносимые на референдум, должны быть сформулированы ясно, нейтрально и без двусмысленностей.

Комиссия также напоминает, что консультативный референдум не создаёт обязательных юридических последствий, а служит инструментом выражения мнения граждан.

Заключение Центральной избирательной комиссии было принято пятью голосами за при двух голосах против. Два члена комиссии заявили, что представят особые мнения.