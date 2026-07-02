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ipn
2 Июля 2026, 16:04
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Центральная избирательная комиссия получила оборудование для организации выборов

Центральная избирательная комиссия получила новую партию оборудования, предназначенного для организации выборов, включая 10 тысяч штампов с надписью Votat.

Центральная избирательная комиссия получила оборудование для организации выборов.
Центральная избирательная комиссия получила оборудование для организации выборов.

Пожертвование было предоставлено в рамках проекта ПРООН «Укрепление демократической устойчивости в Молдове», финансируемого Норвегией, Швецией и Данией, передает ipn.md

Стоимость пожертвования составляет примерно 18 тысяч долларов. Помимо штампов Votat, партия включает компьютеры, мониторы, принтеры, аксессуары и программное обеспечение, необходимое для деятельности учреждения.

По данным ПРООН Молдова, оборудование предназначено для укрепления операционных возможностей ЦИК и поддержки процесса цифровизации избирательной деятельности. Также оно будет способствовать модернизации IT-инфраструктуры и повышению эффективности текущей работы учреждения.

Центральная избирательная комиссия получила оборудование для организации выборов

Центральная избирательная комиссия получила оборудование для организации выборов

Источник
ipn
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