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rupor.md logorupor
1 Июля 2026, 22:13
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Жители села Новосёловка Тараклийского района выберут нового мэра 1 ноября

Центральная избирательная комиссия назначила дату новых местных выборов после того, как приняла к сведению отставку Екатерины Якобчак с должности мэра села Новосёловка и прекращение её мандата.

Жители села Новосёловка Тараклийского района выберут нового мэра 1 ноября.
Жители села Новосёловка Тараклийского района выберут нового мэра 1 ноября.

На том же заседании ЦИК отклонил запрос на проведение местного референдума в коммуне Ботнарешты Новоаненского района по вопросу объединения населённого пункта. Комиссия обосновала решение тем, что предложенный вопрос не указывал конкретные населённые пункты, которых касается процесс, и не соответствовал законной процедуре инициирования такого референдума, передает rupor.md

Мэр коммуны Ботнарешты Виктор Гори выразил несогласие с решением ЦИК и заявил, что обжалует его в суде. По его мнению, жители сначала должны быть опрошены, согласны ли они в принципе с объединением, а конкретный населённый пункт для объединения можно определить позже.

Кроме того, ЦИК отклонил заявку на регистрацию инициативной группы по проведению референдума об отзыве мэра коммуны Хыртоп Новоаненского района, поскольку документы были поданы с опозданием и не содержали новых обстоятельств.

Источник
rupor.md logorupor
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