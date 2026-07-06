Партии обязаны отчитаться о своих доходах и расходах до 15 июля.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) напоминает политическим партиям о необходимости отчитаться о своих доходах и расходах за первое полугодие 2026 года.

Финансовые отчеты должны быть направлены не позднее 15 июля текущего года, передает rupor.md

Согласно действующему избирательному законодательству, все документы должны подаваться исключительно в электронном виде через специализированную информационную систему «Финансовый контроль». Под документом в обязательном порядке должны стоять подписи двух человек: руководителя политического формирования и его казначея.

В Центризбиркоме особо подчеркнули, что и руководитель, и казначей несут персональную ответственность как за достоверность поданных сведений, так и за сам факт своевременной сдачи отчета. В случае, если партией временно руководит исполняющий обязанности (врио), к финансовой документации необходимо приложить официальное подтверждение его статуса из Агентства государственных услуг.

ЦИК также выступил с предупреждением в адрес руководителей партий: непредоставление отчетов, их задержка или указание неполных и недостоверных данных будут расцениваться как прямое нарушение закона. Подобные действия влекут за собой юридическую ответственность в соответствии с законодательством Республики Молдова.