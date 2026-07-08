Трубка объяснил участие в строительном проекте: Бизнес есть бизнес.

Депутат ПДС Александр Трубка заявил, что не видит проблемы в том, что депутат занимается бизнесом, если деятельность законна и не связана с государством.

На пресс-конференции он объяснил свое участие в компании QNA-Consulting SRL, созданной для инвестиционного проекта в Трушенах, передает rupor.md

Трубка сказал, что решил публично представить документы и объяснения до выхода журналистского материала о его активах, потому что в обществе есть недоверие к представителям власти, а последующие объяснения могли бы восприниматься как оправдание.

«Я счел правильным прийти с фактическим объяснением, которое позволит всем, кто будет следить за материалом, сопоставить его с конкретными документами, которые есть у меня и которые я предоставляю обществу», — сказал депутат.

По словам Трубки, QNA-Consulting SRL была создана в октябре 2024 года для конкретного инвестиционного проекта, связанного с покупкой трех участков общей площадью около 0,8 га в коммуне Трушены. Он утверждает, что сам не управлял компанией, а с первого дня этим занимался оплачиваемый администратор. Депутат заявил, что закон не запрещает ему быть основателем компании, поскольку несовместимость касается именно управления бизнесом.

«Давайте начнем с того, что экономическая деятельность не является несовместимой с публичной должностью, независимо от того, депутат это или другая должность. Компания, которую я основал, и повторяю, я не управлял ею ни одного дня, была создана под конкретный инвестиционный проект», — сказал Трубка.

Отвечая на вопрос о моральной стороне бизнеса во время депутатского мандата, Трубка заявил, что не видит проблемы, если нет связи с государством, конфликтов интересов и вмешательства в работу государственных институтов.

«Бизнес есть бизнес. Независимо от размера, формата и структуры. Важно, чтобы он был сделан правильно, законно, из прозрачных источников и, повторяю, без участия государства. Если бы это был не бизнес в недвижимости, а магазин моющих средств, была бы разница? Думаю, нет», — заявил депутат.