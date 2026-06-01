В Молдове не хватает коммерческих и логистических площадей.

«К концу 2025 года объем коммерческих и сервисных площадей превысил 2,37 млн м2, но предложение современных помещений по-прежнему недостаточно для удовлетворения спроса со стороны ритейлеров. Расширение европейских модных брендов и развитие местных розничных сетей ограничены нехваткой современных торговых центров», — говорится в исследовании, подготовленном Инвестиционным агентством Молдовы, сообщает logos-press.md

Еще одним перспективным сегментом является логистика. По данным Invest Moldova, площадь складских и логистических помещений достигла примерно 1,09 млн м2, однако спрос со стороны дистрибьюторов и розничных продавцов превышает предложение. Специалисты прогнозируют дальнейший рост инвестиций в современные склады в ближайшие три года.

Новые движущие силы рынка

Параллельно власти ускоряют инвестиции в инфраструктуру, включая дороги, мосты, электросети и логистические центры, многие из которых финансируются при поддержке Европейского союза. Ожидается, что эти проекты будут стимулировать развитие сектора недвижимости и привлекать новых международных инвесторов.

По мере приближения Молдовы к Европейскому союзу и активизации инвестиций в инфраструктуру, местный рынок недвижимости вступает в новый этап развития. Экономика в значительной степени оправилась от потрясений, вызванных пандемией, войной в Украине и энергетическим кризисом, и в ближайшие годы ожидается «умеренный экономический рост на уровне 2-3% в год».

Планируется, что сектор коммерческой недвижимости и инфраструктурные проекты будут развиваться быстрее, чем экономика в целом. Для инвесторов из Румынии и Европейского союза Молдова становится все более привлекательным направлением. Доходность инвестиций в недвижимость по-прежнему превышает уровни многих столиц Центральной и Восточной Европы, а реформы, связанные с процессом вступления в ЕС, которые прогнозируются на период 2028-2030 годов, способствуют снижению страновых рисков и повышению привлекательности рынка, согласно проведённому анализу.

В целом, Республика Молдова остается рынком с высоким потенциалом развития, особенно в сферах розничной торговли, логистики, инфраструктуры и возобновляемой энергетики. По мере продвижения европейской интеграции и расширения деятельности новых международных компаний в регионе, молдавский сектор недвижимости имеет потенциал стать одним из самых динамичных в Восточной Европе, подводится итог в исследовании.