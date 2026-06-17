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logos.press.md logologos
17 Июня 2026, 08:20
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В Молдове растет число банкротств компаний

Число хозяйствующих субъектов, находящихся в состоянии неплатежеспособности, продолжает расти. И это негативно сказывается на социальных правах работников и устойчивости бюджета государственного социального страхования.

В Молдове растет число банкротств компаний.
В Молдове растет число банкротств компаний.

Согласно отчету Счетной палаты об исполнении бюджета за 2025 год, представленному Комиссии по контролю за общественными финансами, на конец отчетного периода в процессе неплатежеспособности находился 1631 хозяйствующий субъект. Их число увеличилось на 89 по сравнению с предыдущим годом. Эта ситуация привела к росту задолженности перед бюджетом социального страхования на 15,6 млн леев. При этом общая сумма долга к концу года достигла 499,5 млн леев, сообщает logos-press.md

В то же время были аннулированы требования на сумму 25,3 млн леев. А это значит, что работники полностью лишились права на получение социальных выплат из этих средств.

Оценка показала, что неуплата взносов затрагивает и другие фундаментальные социальные права, такие как право на пенсию по возрасту, пенсию по случаю потери кормильца (за длительный стаж) и пенсию по инвалидности.

В ходе парламентских слушаний председатель комиссии Адриан Лебединский охарактеризовал ситуацию как огромную проблему, требующую срочного вмешательства.

В этом контексте депутат Марина Морозова сообщила о разработке законопроекта, направленного на совершенствование механизмов неплатежеспособности.

В свою очередь, член Счетной палаты Нина Онофрей подчеркнула, что главная цель — это не только пополнение бюджета, но и соблюдение прав граждан на получение социальных выплат, которые они заработали.

«Здесь нарушаются права людей, и очень важно найти решение», — заявила Нина Онофрей.

Источник
logos.press.md logologos
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