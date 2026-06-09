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Point.md logoPoint
9 Июня 2026, 10:44
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Томак намерен бороться с русификацией в Молдове через общее медиапространство

Назначенный премьер-министр Румынии Евгений Томак заявил, что сближение Молдовы с Румынией и Европейским союзом станет одним из его приоритетов, если он получит необходимую поддержку для формирования правительства.

Томак намерен бороться с русификацией в Молдове через общее медиапространство.
Томак намерен бороться с русификацией в Молдове через общее медиапространство.

В интервью телеканалу Antena 3 Томак представил несколько проектов, которые намерен продвигать: от создания общего медиапространства между Румынией и Республикой Молдова до сближения образовательных систем и организации совместных спортивных соревнований, сообщает spotmedia.ro

Общее медиапространство для борьбы с дезинформацией

Одной из первых инициатив, объявленных назначенным премьером, станет гармонизация законодательства двух государств, чтобы румынские телеканалы и радиостанции могли проще вещать в Республике Молдова, а молдавские СМИ получили более легкий доступ на румынский рынок.

«Первым шагом станет инициирование диалога с правительством в Кишиневе для создания общего коммуникационного пространства», — заявил Томак.

По его словам, этот проект будет способствовать борьбе с дезинформацией и снижению влияния русскоязычных СМИ.

«Естественным образом мы можем помочь Республике Молдова в процессе борьбы с дезинформацией и этим процессом русификации. Потому что влияние русскоязычной прессы по-прежнему остается достаточно серьезной проблемой», — отметил назначенный премьер-министр.

Предлагает также общую учебную программу

Томак считает, что Румыния и Республика Молдова должны углублять сотрудничество в сфере образования, и выступил за сближение школьных программ.

«Не вижу причин, почему у нас не может быть общей учебной программы», — сказал он.

Назначенный премьер-министр считает необходимым проведение совместных олимпиад и более глубокую интеграцию образовательных систем двух стран.

«Считаю абсолютно необходимым начать диалог с Республикой Молдова для проведения общих олимпиад и максимально глубокой интеграции двух систем образования», — заявил Томак.

Спортивные соревнования между двумя государствами

Среди упомянутых проектов — организация совместных спортивных соревнований.

«Мне бы очень хотелось, чтобы у нас появился Кубок Румынии и Республики Молдова», — заявил Томак, отметив, что подобные инициативы будут способствовать укреплению связей между гражданами двух государств.

По его словам, все эти проекты преследуют одну цель — ускорение европейской интеграции Республики Молдова.

«Наша цель — поддержать ускорение процесса европейской интеграции. Это абсолютно необходимо», — подчеркнул назначенный премьер-министр.

Источник
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