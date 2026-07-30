Тофан встретился с руководством парламента Румынии: Наше партнерство основано на четком видении
Премьер-министр Республики Молдова Василий Тофан провел официальные встречи в Бухаресте с председателем Сената Румынии Мирчей Абрудяном и председателем Палаты депутатов Сорином Гриндяну.
Главными темами переговоров стали углубление двусторонних отношений, поддержка евроинтеграции Молдовы и реализация совместных инфраструктурных проектов, передает rupor.md
Ключевые темы обсуждения
Европейский курс: Стороны детально обсудили продвижение Молдовы по пути реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз.
Совместные проекты: Лидеры подтвердили приверженность продолжению всех ранее запущенных программ в сферах энергетики, инфраструктуры и образования.
Законодательная поддержка: Особое внимание было уделено обмену опытом между парламентами двух стран для синхронизации законодательства.
Заявления сторон
Премьер-министр Василий Тофан выразил глубокую благодарность румынским законодателям за многолетнюю и последовательную помощь.
«Партнерство между нашими странами основано на четком видении: проекты, улучшающие жизнь людей, и общее будущее в Европейском Союзе. Мы продолжим работать, чтобы воплотить эти приоритеты в дела», — подчеркнул глава молдавского правительства.
В свою очередь, руководители обеих палат румынского парламента заверили, что Румыния останется главным адвокатом Кишинева в Брюсселе и продолжит оказывать всестороннюю политическую и экономическую поддержку.