Молдова и Азербайджан намерены расширить сотрудничество.

Государственный секретарь МИД Корина Кэлугэру провела встречу с послом Азербайджанской Республики в Молдове Ульви Бахшалиевым.

Стороны обсудили текущее состояние молдавско-азербайджанского двустороннего сотрудничества, а также повестку совместных мероприятий, запланированных на ближайший период, передает noi.md

В ходе встречи была рассмотрена возможность проведения двусторонних консультаций между министерствами иностранных дел Республики Молдова и Азербайджанской Республики на уровне государственного секретаря и заместителя министра. Кроме того, стороны обсудили организацию очередного заседания молдавско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с целью активизации экономического диалога и продвижения проектов, представляющих взаимный интерес.

Собеседники рассмотрели перспективы развития двусторонних отношений, в том числе путем активизации взаимных визитов на высоком уровне, укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной сферах, а также расширения двусторонней договорно-правовой базы.

Важной темой обсуждений стало сотрудничество Республики Молдова и Азербайджанской Республики в рамках международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций (ООН), Совет Европы и Организацию за демократию и экономическое развитие — ГУАМ.

Стороны подчеркнули важность поддержания тесного диалога и координации по вопросам, представляющим взаимный интерес. В завершение встречи стороны подтвердили общую приверженность углублению и диверсификации сотрудничества между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой в интересах обоих государств.