Молдова сворачивает сотрудничество с СНГ в сфере книгоиздания.

Парламент поддержал в первом чтении денонсацию Соглашения о сотрудничестве в области книгоиздания, распространения книжной продукции и полиграфии в рамках СНГ, которое власти считают утратившим актуальность.

Инициативу о денонсации соглашения выдвинули министерство культуры и министерство иностранных дел. Ведомства отмечают, что документ больше не отвечает национальным интересам Республики Молдова и современным потребностям развития культурной и издательской сфер, пишет logos-pres.md

По словам авторов инициативы, в рамках курса на европейскую интеграцию и диверсификацию международного сотрудничества Молдова переориентирует свои усилия на европейские платформы, предоставляющие более эффективные инструменты поддержки культуры, образования, науки, креативных индустрий и международного культурного обмена, такие как «Горизонт Европа» и «Креативная Европа».

«Кроме того, геополитические изменения в регионе и нынешняя международная обстановка существенно снизили актуальность и эффективность ряда механизмов сотрудничества в рамках СНГ, в том числе в сфере культуры и книгоиздания. В частности, соглашение предусматривает обмен печатными изданиями между государствами-участниками, что в условиях войны в Украине стало дорогостоящим и малоэффективным. При этом сама Украина также начала процедуру выхода из данного соглашения», — отмечается в сообщении парламента.

Соглашение, которое предлагается денонсировать, было подписано в 1995 году 12 государствами бывшего Советского Союза.