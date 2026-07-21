Тофан в парламенте: Проблемы в стране серьезные и не терпят отлагательств.

Василе Тофан представил в парламенте программу правительства, заявив, что Молдова сталкивается с серьезными экономическими и демографическими проблемами, но не упустила шанс превратить процесс вступления в ЕС в двигатель страны.

В своем выступлении в парламенте Василе Тофан заявил, что предложенная программа правительства не является «стратегией, которая будет лежать в ящике», а представляет собой план, основанный на реальных проблемах, с которыми сталкивается Республика Молдова, передает stiri.md

Назначенный премьер-министр затронул темы дефицита бюджета, нагрузки на пенсионную систему, сокращения населения и замедления экономического роста, подчеркнув, что «проблемы серьезные, а решения больше нельзя откладывать».

«У меня есть план для этой страны, и я намерен бороться за более сильную экономику, более эффективное государство и лучшую жизнь для людей», — заявил Василе Тофан.

Он отметил, что приоритетом правительства станет восстановление экономического роста за счет сокращения бюрократии, цифровизации государственных услуг и создания более благоприятных условий для предпринимателей.

По словам Тофана, будут отменены ненужные разрешения, налоговые и таможенные процедуры переведут в цифровой формат, а компании, которые соблюдают закон, больше не будут подвергаться необоснованным повторным проверкам.

В своем выступлении кандидат также объявил о цели удвоить экспорт технологических товаров и услуг к 2029 году, расширить доступ компаний к финансированию и превратить дипломатию в инструмент продвижения инвестиций и экспорта.

Еще одной целью является сокращение бюджетного дефицита и повышение эффективности государственных расходов без необоснованного увеличения налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков.

Говоря о государственных инвестициях, Василе Тофан заявил, что средства, доступные в рамках Плана роста Европейского союза, должны быть превращены в конкретные проекты — дороги, мосты, больницы, школы, системы водоснабжения и энергетическую инфраструктуру.

В сельском хозяйстве правительство намерено перейти от модели, основанной на компенсациях после стихийных бедствий, к модели, ориентированной на инвестиции в ирригацию, переработку и технологическое обновление, чтобы фермеры меньше зависели от последствий засухи.

Назначенный премьер-министр вновь подчеркнул, что одной из главных целей его мандата является подготовка Республики Молдова к завершению переговоров о вступлении в Европейский союз и подписанию Договора о присоединении до конца 2028 года.

«Люди и предприятия не должны ждать официального дня вступления, чтобы почувствовать преимущества», — заявил Василе Тофан, подчеркнув, что европейская интеграция должна приносить конкретные результаты уже на этапе переговоров.