Эксперт о программе Тофана: Это скорее набор благих намерений, некая сказка.

Программа правительства, представленная Василием Тофаном, вызвала неоднозначную реакцию экспертов. Экономист Виорел Гырбу считает, что документ больше похож на декларацию добрых намерений, чем на реалистичный план действий.

Назначенный премьер-министр Василий Тофан представил программу деятельности будущего правительства. Документ объемом почти 150 страниц включает пять стратегических приоритетов: перезапуск экономики за счет развития предпринимательства и инвестиций, ускорение вступления в Европейский союз, модернизация и цифровизация государства, защита демократического курса и повышение качества жизни, пишет tvrmoldova.md

Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что программа представляет собой скорее набор благих намерений.

«Я рассматриваю эту программу как программу добрых намерений, как некую сказку. Складывается впечатление, что ее писали люди, которые не до конца понимают, как работают экономические механизмы. Там говорится об индустриализации. Но разве Молдова может заниматься индустриализацией, когда стране уже не хватает рабочей силы? Обычно промышленность развивается там, где есть избыток работников. Связь между регулированием и препятствиями для бизнеса выглядит искусственной. Экономика не может существовать без регулирования — оно необходимо для борьбы с монополиями и олигополиями», — заявил эксперт.

Одной из ключевых целей программы остается подготовка Договора о вступлении в ЕС к концу 2028 года. Для этого правительство обещает проводить общественные консультации, контролировать качество гармонизации законодательства и создать Академию ЕС для подготовки государственных служащих, занимающихся внедрением европейского законодательства.

Политический аналитик Ион Тэбырцэ считает, что программа предлагает преимущественно технический подход к процессу евроинтеграции.

«В программе мы видим технический подход — подготовку кадров, обеспечение доступа к финансовым ресурсам, что, безусловно, повысит качество процесса европейской интеграции. Не уверен, что к 2028 году мы сможем завершить переговоры, но остальные задачи вполне реалистичны, включая создание такой академии», — отметил он.

В числе приоритетов также остается реинтеграция страны. Планируется, что с 1 января 2027 года начнет работу Фонд конвергенции, а жители Приднестровского региона получат более широкий доступ к государственным услугам.

В сфере юстиции правительство намерено завершить внеочередную проверку судей и прокуроров (vetting), сократить сроки рассмотрения судебных дел, улучшить условия содержания в пенитенциарных учреждениях и создать эффективную систему возврата и повторного использования имущества, полученного преступным путем.

Адвокат и эксперт в области права Александру Бот отметил, что часть заявленных мер уже ранее анонсировалась предыдущими правительствами.

«Было очевидно, что речь пойдет о завершении vetting, поскольку эту меру обещали и прежние составы правительства. Что касается сокращения сроков рассмотрения дел, то я искренне желаю господину Тофану удачи. Пока это остается лишь декларацией, поскольку существующие инструменты и, особенно, острая нехватка кадров не позволяют решить эту проблему в ближайшее время», — сказал эксперт.

Всего программа разделена на 15 отраслевых направлений политики. При этом Василий Тофан сохраняет свою главную цель — сделать Республику Молдова самой благоприятной для предпринимательства страной Европы.