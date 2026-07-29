Тофан в ходе бесед с послами: Bступление в ЕС и привлечение инвестиций являются приоритетами.

Правительство ускорит процесс вступления в Европейский союз и продолжит развитие двусторонних отношений с государствами-партнёрами.

Об этом заявил премьер-министр Василе Тофан в ходе встречи с аккредитованными в Республике Молдова послами, на которой обсуждались европейский путь страны, внешнее сотрудничество и привлечение инвестиций в экономику, передаёт ipn.md

«У нас прагматичное правительство, ориентированное на решения и результаты. Мы хотим укрепить экономические связи и создать больше возможностей как для граждан Республики Молдова, так и для наших партнёров», — заявил глава исполнительной власти.

В ходе обсуждений премьер-министр представил приоритеты Правительства в экономической сфере, включая привлечение инвестиций, поддержку предпринимательства и повышение конкурентоспособности национальной экономики.

Также были затронуты такие темы, как модернизация инфраструктуры, энергетическая безопасность и управление водными ресурсами. Тофан подчеркнул, что власти стремятся повысить эффективность государственных учреждений и создать более привлекательную среду для инвесторов и внешних партнёров.