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ipn
29 Июля 2026, 23:22
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Тофан в ходе бесед с послами: Bступление в ЕС и привлечение инвестиций являются приоритетами

Правительство ускорит процесс вступления в Европейский союз и продолжит развитие двусторонних отношений с государствами-партнёрами.

Тофан в ходе бесед с послами: Bступление в ЕС и привлечение инвестиций являются приоритетами.
Тофан в ходе бесед с послами: Bступление в ЕС и привлечение инвестиций являются приоритетами.

Об этом заявил премьер-министр Василе Тофан в ходе встречи с аккредитованными в Республике Молдова послами, на которой обсуждались европейский путь страны, внешнее сотрудничество и привлечение инвестиций в экономику, передаёт ipn.md

«У нас прагматичное правительство, ориентированное на решения и результаты. Мы хотим укрепить экономические связи и создать больше возможностей как для граждан Республики Молдова, так и для наших партнёров», — заявил глава исполнительной власти.

В ходе обсуждений премьер-министр представил приоритеты Правительства в экономической сфере, включая привлечение инвестиций, поддержку предпринимательства и повышение конкурентоспособности национальной экономики.

Также были затронуты такие темы, как модернизация инфраструктуры, энергетическая безопасность и управление водными ресурсами. Тофан подчеркнул, что власти стремятся повысить эффективность государственных учреждений и создать более привлекательную среду для инвесторов и внешних партнёров.

Тофан в ходе бесед с послами: Bступление в ЕС и привлечение инвестиций являются приоритетами

Тофан в ходе бесед с послами: Bступление в ЕС и привлечение инвестиций являются приоритетами

Источник
ipn
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