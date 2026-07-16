Додон: Тофана за 2-3 месяца затянет в «желтое болото» PAS.

Председатель ПСРМ Игорь Додон заявил, что кандидат на пост премьер-министра Василий Тофан уже через два-три месяца столкнется с «жестким давлением со стороны правящей партии PAS».

Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале по итогам консультаций с кандидатом, которые прошли после отставки прежнего премьер-министра Александра Мунтяну. На этих же встречах другие оппозиционные силы также отказались поддержать потенциальный кабмин, передает rupor.md

По словам Додона, он предупредил Тофана:

«Через два-три месяца господин Тофан — и я сегодня прямо сказал ему об этом — столкнётся с жёсткой реальностью и почувствует на себе, что такое "жёлтое болото" PAS. Это произойдёт гораздо быстрее, чем произошло с господином Мунтяну». По мнению политика, у Василия Тофана в такой ситуации останется всего два пути: «либо стать частью этого "жёлтого болота", либо взять на себя ответственность, создать новую проевропейскую партию на правом фланге и отправить PAS в историю».

Несмотря на участие в консультациях, социалисты объявили, что не поддержат новый состав правительства. В сообщении ПСРМ указано:

«Наша позиция остаётся неизменной: мы не будем голосовать за утверждение этого правительства и продолжим настаивать на необходимости проведения досрочных парламентских выборов. Мы убеждены, что только граждане должны решать, кто будет управлять Республикой Молдова, а досрочные парламентские выборы являются самым демократичным способом преодоления нынешнего политического кризиса».

Остальные оппозиционные фракции отнеслись к процессу формирования правительства еще более категорично. Фракция Партии коммунистов (ПКРМ) полностью отказалась от переговоров. Лидер коммунистов Диана Караман объяснила это решение тем, что «Партия коммунистов не будет пачкаться об антинародную и коррумпированную власть».

Встреча Василия Тофана с парламентской фракцией «Наша партия» сорвалась из-за опоздания кандидата на одну минуту. Лидер формирования Ренато Усатый сообщил в Facebook, что из-за непунктуальности претендента на пост премьера члены фракции покинули зал, так и не встретившись с ним.