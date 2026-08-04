Тофан: Ситуация с визитом делегации из Афганистана является неловкой и недопустимой.

Глава правительства напомнил, что Молдова не признает правительство талибов. По словам Тофана, одобрение этого визита стало следствием ошибки в оценке ситуации и недостаточной координации между государственными учреждениями.

Василе Тофан пояснил, что молдавская компания, уже осуществляющая поставки в Узбекистан, обратилась за поддержкой для расширения экспорта сельскохозяйственной продукции в Афганистан. Такие поставки сами по себе не запрещены санкционным режимом Европейского союза, поскольку ограничения распространяются на конкретных лиц и организации, а не на торговлю сельхозпродукцией с Афганистаном в целом.

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности направило соответствующее обращение в Министерство иностранных дел, Генеральный инспекторат по миграции и Пограничную полицию. Лица, прибывшие в Молдову, не находились в санкционных списках, Генеральный инспекторат по миграции дал положительное заключение, а МИД выдал им визы. Консультация со Службой информации и безопасности не являлась обязательной, поэтому ведомство не было привлечено к рассмотрению вопроса.

"Формально процедура была соблюдена, однако без необходимой политической и дипломатической оценки. Очевидно чувствительный вопрос был рассмотрен как обычное административное дело. В результате было принято ошибочное решение.

Механизмы работы государства не должны сводиться к формальному прохождению процедур. Государственные учреждения обязаны учитывать контекст, возможные риски и последствия принимаемых решений.

Я понимаю общественный запрос на отставки. Самый простой путь — найти «козла отпущения» и объявить вопрос закрытым. Ответственный подход заключается в том, чтобы установить, кто именно несет ответственность, и устранить недостатки механизма, который позволил возникнуть этой ситуации, введя более четкие правила и обязательную координацию на политическом и дипломатическом уровнях. Также будет пересмотрен механизм консультаций со Службой информации и безопасности.

Все должностные лица государственных учреждений должны осознавать личную ответственность, когда подписывают документы или принимают решения. Мы управляем не бумагами, а страной, поэтому должны проявлять гораздо большую ответственность при принятии решений", - отметил премьер.