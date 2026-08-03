В Молдову прибыла делегация Минсельхоза Афганистана

Как заявили в афганском министерстве, визит проходит со 2 по 7 августа и направлен на развитие взаимодействия в области защиты растений, борьбы с вредителями, сельскохозяйственных исследований, управления коммерческими садами и внедрения современных агротехнологий.

В состав делегации вошли заместитель министра сельского хозяйства и животноводства Мавлави Садр Азам Усмани, его советник Мавлави Гул Хазрат Хаммад, а также директор Института сельскохозяйственных исследований Афганистана по фундаментальным и прикладным исследованиям доктор Мохаммад Рафи Бавари.

В ходе визита афганская делегация проведет встречи с представителями Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы. Стороны обсудят вопросы сельскохозяйственных исследований, инноваций, современных технологий в аграрном секторе, защиты растений и реализации совместных научных программ.

В MoAIL отметили, что визит будет способствовать обмену опытом, укреплению исследовательского потенциала Афганистана в сфере сельского хозяйства, а также расширению научно-технического сотрудничества между двумя странами.