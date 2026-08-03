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Point.md logoPoint
3 Августа 2026, 14:12
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В Молдову прибыла делегация Минсельхоза Афганистана

Делегация Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана (MoAIL) прибыла с официальным визитом в Молдову для укрепления сотрудничества в аграрной сфере. Власти Молдовы об этом визите не сообщали.

Делегация Минсельхоза Афганистана прибыла в Молдову для развития сотрудничества.
Делегация Минсельхоза Афганистана прибыла в Молдову для развития сотрудничества.

Как заявили в афганском министерстве, визит проходит со 2 по 7 августа и направлен на развитие взаимодействия в области защиты растений, борьбы с вредителями, сельскохозяйственных исследований, управления коммерческими садами и внедрения современных агротехнологий.

В состав делегации вошли заместитель министра сельского хозяйства и животноводства Мавлави Садр Азам Усмани, его советник Мавлави Гул Хазрат Хаммад, а также директор Института сельскохозяйственных исследований Афганистана по фундаментальным и прикладным исследованиям доктор Мохаммад Рафи Бавари.

В ходе визита афганская делегация проведет встречи с представителями Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы. Стороны обсудят вопросы сельскохозяйственных исследований, инноваций, современных технологий в аграрном секторе, защиты растений и реализации совместных научных программ.

В MoAIL отметили, что визит будет способствовать обмену опытом, укреплению исследовательского потенциала Афганистана в сфере сельского хозяйства, а также расширению научно-технического сотрудничества между двумя странами.

В Молдову прибыла делегация Минсельхоза Афганистана
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