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Point.md logoPoint
3 Августа 2026, 14:35
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Власти Молдовы проверят обстоятельства выдачи виз афганской делегации

Министерство иностранных дел Молдовы подтвердило, что делегации Министерства сельского хозяйства Афганистана были выданы въездные визы в страну.

Власти проверят обстоятельства выдачи виз афганской делегации.
Власти проверят обстоятельства выдачи виз афганской делегации.

Как сообщили в ведомстве, визит был инициирован в рамках обсуждений между местными сельхозпроизводителями и Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы относительно возможности осуществления гуманитарных поставок сельскохозяйственной продукции в Афганистан, который сталкивается с серьезным продовольственным кризисом.

В МИД подчеркнули, что члены прибывшей делегации не находятся под международными санкциями. При этом Республика Молдова строго соблюдает все международные санкционные режимы и не признает правительство движения «Талибан» в Афганистане.

В этой связи министерство сообщило, что двусторонних встреч и каких-либо других официальных контактов с представителями афганской делегации проводиться не будет.

Правительство распорядилось проверить обстоятельства, при которых были оформлены приглашение и въездные визы, а также пересмотреть соответствующие внутренние процедуры, чтобы обеспечить полное соблюдение законодательства и внешнеполитических интересов Республики Молдова.

Напомним, делегация Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана (MoAIL) прибыла с официальным визитом в Молдову для укрепления сотрудничества в аграрной сфере. 

Как заявили в афганском министерстве, визит проходит со 2 по 7 августа и направлен на развитие взаимодействия в области защиты растений, борьбы с вредителями, сельскохозяйственных исследований, управления коммерческими садами и внедрения современных агротехнологий.

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