Тофан сдержанно относится к налогообложению банков.

Премьер-министр Республики Молдова Василе Тофан весьма сдержанно относится к идее дополнительного налогообложения коммерческих банков.

На телеканале TV8, он назвал такое предложение оппозиции «простым делом», передает infotag.md

«Каждый лей из собственного капитала коммерческого банка - это минус 6 леев из кредитного портфеля банка. Никто не любит банки. Признаюсь, и я тоже не люблю, я такой вот анти-банкир», - сказал Тофан.

Он считает, что любое решение по такому вопросу необходимо тщательно анализировать и взвешивать все «плюсы» и «минусы» от его принятия.

«Я предлагаю дождаться проекта налоговой реформы, там будет ответ и на этот вопрос», - предложил премьер.

На просьбу ведущего прокомментировать заявления о том, что он получил правительство «Речан-3», над которым бывший премьер-министр Дорин Речан сохраняет влияние, он сказал, что «правительством руководит Тофан и все кадровые решения принимает он».

«Я не буду комментировать эту метафору. Я во главе этого правительства, спрос будет с меня, а не с Речана», - подчеркнул он.

По словам Тофана, у правительства есть детальная программа деятельности.

«Мне понятно, что я жду от каждого министра, надеюсь, что этот также понятно и им. Будем судить по результатам работы. Но при этом хочу заметить, что я не тот человек, который сидит на троне и ждет результатов. Я – человек команды», - объяснил премьер.

В то же время он отметил, что если для улучшения надо будет поменять кого-то в правительстве, то он это сделает.

«И это никакая не драма. В футболе делают несколько замен за одну игру, и это нормально. У нас тоже будут замены. Пройдет 100 дней, проанализируем результаты и сделаем определенные выводы», - заключил он.