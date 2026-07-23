theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
23 Июля 2026, 10:00
4 040
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Тофан: Первая попытка налоговой реформы была провальной

Премьер-министр Василе Тофан сообщил, что до 6 августа правительство представит новую версию налоговой реформы, после того как первая попытка ее продвижения оказалась неудачной.

Тофан: Первая попытка налоговой реформы была провальной.
Тофан: Первая попытка налоговой реформы была провальной.

Глава кабмина заявил, что лично берет на себя ответственность за подготовку реформы и будет непосредственно участвовать в ее доработке, пишет bani.md

Открывая заседание правительства, Тофан признал, что первая попытка провести налоговую реформу «была провальной», отметив, что она была запущена в неблагоприятный период, в том числе на фоне скандала вокруг MoldATSA.

«Мы должны провести налоговую реформу. Мы должны снизить налоги на труд, должны снизить налоги на инвестиции, чтобы побудить больше людей работать и инвестировать, но выпадающие доходы необходимо компенсировать за счет других источников», — заявил премьер-министр.

По словам Тофана, правительство рассматривает возможность повышения налогов на товары и виды деятельности, считающиеся вредными, в частности на табачную и алкогольную продукцию, а также на азартные игры. Что касается акциза на дизельное топливо, премьер отметил, что этот вопрос более сложный, однако влияние на аграриев будет компенсировано путем возврата соответствующих сумм фермерам.

Глава правительства также подтвердил, что власти намерены вернуться к обсуждению унификации ставки НДС, однако этот процесс может быть постепенным.

«Мы услышали замечания, высказанные в прошлый раз, и считаем, что должны максимально их учесть. Но нам все равно придется двигаться к унификации НДС. Возможно, постепенно, а не сразу до 20%», — сказал Тофан.

Премьер подчеркнул, что налоговая реформа является чувствительной темой, и призвал министров воздержаться от отдельных заявлений о ее содержании до выработки единой позиции правительства. Он также подтвердил, что налоговые изменения не затронут фармацевтический сектор.

Василе Тофан поручил министру финансов Виктории Белоус представить новую налоговую реформу до 6 августа, подчеркнув, что берет на себя политическую ответственность за этот проект и будет лично участвовать в его разработке.

Проект налогово-бюджетной политики на 2027 год, подготовленный бывшим министром финансов Андрианом Гаврилицэ, вызвал волну критики со стороны бизнес-сообщества и оппозиции. Наибольшее недовольство вызвали предложения отменить ряд налоговых льгот и унифицировать ставку НДС на уровне 20% для нескольких категорий товаров и услуг, считающихся социально значимыми.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте