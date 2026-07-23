Тофан: Первая попытка налоговой реформы была провальной.

Премьер-министр Василе Тофан сообщил, что до 6 августа правительство представит новую версию налоговой реформы, после того как первая попытка ее продвижения оказалась неудачной.

Глава кабмина заявил, что лично берет на себя ответственность за подготовку реформы и будет непосредственно участвовать в ее доработке, пишет bani.md

Открывая заседание правительства, Тофан признал, что первая попытка провести налоговую реформу «была провальной», отметив, что она была запущена в неблагоприятный период, в том числе на фоне скандала вокруг MoldATSA.

«Мы должны провести налоговую реформу. Мы должны снизить налоги на труд, должны снизить налоги на инвестиции, чтобы побудить больше людей работать и инвестировать, но выпадающие доходы необходимо компенсировать за счет других источников», — заявил премьер-министр.

По словам Тофана, правительство рассматривает возможность повышения налогов на товары и виды деятельности, считающиеся вредными, в частности на табачную и алкогольную продукцию, а также на азартные игры. Что касается акциза на дизельное топливо, премьер отметил, что этот вопрос более сложный, однако влияние на аграриев будет компенсировано путем возврата соответствующих сумм фермерам.

Глава правительства также подтвердил, что власти намерены вернуться к обсуждению унификации ставки НДС, однако этот процесс может быть постепенным.

«Мы услышали замечания, высказанные в прошлый раз, и считаем, что должны максимально их учесть. Но нам все равно придется двигаться к унификации НДС. Возможно, постепенно, а не сразу до 20%», — сказал Тофан.

Премьер подчеркнул, что налоговая реформа является чувствительной темой, и призвал министров воздержаться от отдельных заявлений о ее содержании до выработки единой позиции правительства. Он также подтвердил, что налоговые изменения не затронут фармацевтический сектор.

Василе Тофан поручил министру финансов Виктории Белоус представить новую налоговую реформу до 6 августа, подчеркнув, что берет на себя политическую ответственность за этот проект и будет лично участвовать в его разработке.

Проект налогово-бюджетной политики на 2027 год, подготовленный бывшим министром финансов Андрианом Гаврилицэ, вызвал волну критики со стороны бизнес-сообщества и оппозиции. Наибольшее недовольство вызвали предложения отменить ряд налоговых льгот и унифицировать ставку НДС на уровне 20% для нескольких категорий товаров и услуг, считающихся социально значимыми.