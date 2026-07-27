Чебан спародировал Тофана: Hello, this is Vasile from Moldova.

Мэр Кишинева Ион Чебан отреагировал на видео, в котором премьер-министр Василе Тофан разговаривает по телефону с предпринимателями и инвесторами, напомнив, что многие предприниматели уже столкнулись с серьезными проблемами.

Ранее Василе Тофан опубликовал видео, снятое в автомобиле, где он рассказывает о телефонных разговорах с предпринимателями, сообщает unimedia.info

«Каждый день я стараюсь говорить как можно с большим количеством предпринимателей — с теми, кто уже присутствует в Молдове, и с теми, кто рассматривает возможность инвестировать сюда», — написал премьер в социальных сетях.

Комментируя эти кадры, Ион Чебан высмеял манеру общения главы правительства.

«Я видел, как премьер-министр, утвержденный парламентом, развлекается по телефону: “Hello, hello, this is Vasile from Moldova, prime minister and I will take care...” и так далее. Хочу сказать, что уже очень многие предприниматели обанкротились или закрыли свой бизнес из-за высоких затрат на энергоресурсы», — заявил Чебан на заседании примэрии Кишинева.