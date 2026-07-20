theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
20 Июля 2026, 20:01
17 642
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Тофан планирует реинтеграцию страны: Фонд конвергенции и расширение госуслуг

Программа деятельности правительства, предложенная Василием Тофаном, предусматривает приближение приднестровского региона к конституционному пространству Молдовы и распространение национальных правил на всей территории страны.

Тофн планирует реинтеграцию страны: Фонд конвергенции и расширение госуслуг.
Тофн планирует реинтеграцию страны: Фонд конвергенции и расширение госуслуг.

Главной целью документа названа «мирная и необратимая реинтеграция страны» с укреплением суверенитета и территориальной целостности, сообщает rupor.md

Согласно программе правительства, одним из ключевых инструментов реинтеграции станет Фонд конвергенции, который должен начать работу с 1 января 2027 года.

Фонд будет направлен на финансирование проектов в таких сферах, как образование, здравоохранение, местная инфраструктура, водоснабжение и канализация, социальные услуги, культура и развитие связности между регионами.

Документ также предусматривает расширение доступа жителей приднестровского региона к документам, выдаваемым конституционными властями, медицинским услугам, социальным выплатам, программам занятости и другим государственным сервисам.

Отдельное внимание уделено защите фундаментальных прав граждан, включая свободу передвижения, право собственности, возможность получения образования на румынском языке и свободу выражения мнения.

В сфере безопасности программа предусматривает продолжение диалога для решения проблем жителей региона, а также постоянный мониторинг ситуации в Зоне безопасности.

В документе также предлагается преобразование нынешней миротворческой операции в международную гражданскую миссию и продолжение усилий по выводу российских войск и боеприпасов с территории Республики Молдова.

Европейская интеграция названа главным инструментом модернизации страны и приближения всех регионов к стандартам Европейского союза. В частности, программа предусматривает подготовку к применению европейского законодательства в приднестровском регионе.

Василий Тофан представит во вторник в Парламенте программу деятельности правительства и состав своей команды, после чего запросит вотум доверия депутатов.

Согласно Конституции Республики Молдова, правительство может быть утверждено большинством голосов избранных депутатов.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте