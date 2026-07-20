Тофан планирует реинтеграцию страны: Фонд конвергенции и расширение госуслуг

Программа деятельности правительства, предложенная Василием Тофаном, предусматривает приближение приднестровского региона к конституционному пространству Молдовы и распространение национальных правил на всей территории страны.

Главной целью документа названа «мирная и необратимая реинтеграция страны» с укреплением суверенитета и территориальной целостности, сообщает rupor.md

Согласно программе правительства, одним из ключевых инструментов реинтеграции станет Фонд конвергенции, который должен начать работу с 1 января 2027 года.

Фонд будет направлен на финансирование проектов в таких сферах, как образование, здравоохранение, местная инфраструктура, водоснабжение и канализация, социальные услуги, культура и развитие связности между регионами.

Документ также предусматривает расширение доступа жителей приднестровского региона к документам, выдаваемым конституционными властями, медицинским услугам, социальным выплатам, программам занятости и другим государственным сервисам.

Отдельное внимание уделено защите фундаментальных прав граждан, включая свободу передвижения, право собственности, возможность получения образования на румынском языке и свободу выражения мнения.

В сфере безопасности программа предусматривает продолжение диалога для решения проблем жителей региона, а также постоянный мониторинг ситуации в Зоне безопасности.

В документе также предлагается преобразование нынешней миротворческой операции в международную гражданскую миссию и продолжение усилий по выводу российских войск и боеприпасов с территории Республики Молдова.

Европейская интеграция названа главным инструментом модернизации страны и приближения всех регионов к стандартам Европейского союза. В частности, программа предусматривает подготовку к применению европейского законодательства в приднестровском регионе.

Василий Тофан представит во вторник в Парламенте программу деятельности правительства и состав своей команды, после чего запросит вотум доверия депутатов.

Согласно Конституции Республики Молдова, правительство может быть утверждено большинством голосов избранных депутатов.