Тофан призвал молдаван из диаспоры участвовать в поддержке проектов развития страны.

Премьер-министр Василе Тофан обратился с призывом к молдаванам из диаспоры, обладающим опытом и экспертизой в определённых сферах деятельности, добровольно включиться в поддержку проектов развития Республики Молдова.

Обращение было сформулировано на сегодняшнем заседании правительства, во время рассмотрения членами кабинета министров проекта, касающегося проведения проверок Агентством водного транспорта. Василе Тофан сообщил, что после обсуждений на предыдущем заседании исполнительной власти, посвящённых возрождению Агентства водного транспорта, он получил письмо от гражданина Молдовы из диаспоры, который следил за заседанием онлайн и предложил свою поддержку, передает moldpres.md

По словам премьера, специалист в течение 17 лет работал в национальном учреждении морской отрасли Италии, и выразил готовность консультировать молдавские власти по вопросам укрепления конкурентоспособности судов под флагом Республики Молдова.

«Позволю себе высказать дополнительный комментарий, который мне кажется интересным и, возможно, актуальным и для других тем. После обсуждения на предыдущем заседании, когда мы пытались реанимировать наше Агентство водного транспорта, чтобы привлечь потенциальные суда под наш флаг и как государство зарабатывать деньги, я получил очень интересное письмо от молдаванина из диаспоры, который посмотрел заседание правительства. Меня удивляет, что люди из диаспоры тоже смотрят наши заседания правительства. Этот человек из диаспоры, он 17 лет работал в морском агентстве в Италии и занимался управлением судами под флагами. После этого у него была другая работа, и он управлял судами под флагами некоторых из стран с крупнейшими флотами в мире. Он говорит: “я хорошо разбираюсь в этой области, готов вас консультировать”. Надеюсь, что он сделает это бесплатно, чтобы консультировать нас и помочь нам выстроить наши компетенции. Задумайтесь, какова вероятность, что мы сможем нанять консультанта, которому заплатим большие деньги. А здесь есть молдаванин, который хочет подставить плечо», — заявил Василе Тофан на сегодняшнем заседании исполнительной власти.

Он также зачитал фрагмент из письма молдаванина, предложившего свою помощь в консультировании Республики Молдова.

«Готов предоставить органам власти свою экспертизу для определения мер, которые могли бы укрепить имидж флага Республики Молдова, повысить его привлекательность на международном рынке и способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет», — отмечается в письме.

В этом контексте премьер-министр обратился с призывом ко всем гражданам из диаспоры последовать этому примеру и внести вклад своей экспертизой и опытом в реализацию проектов развития страны.

«Дорогие молдаване из диаспоры, если ещё многие из вас захотят внести вклад в определённые темы, которые вы, случайно, видите на заседании правительства, и особенно хотите сделать это pro bono, потому что у нас не так много средств, чтобы вам платить, но при необходимости, возможно, мы что-то найдём в отдельных случаях, пожалуйста, пишите нам. Мы действительно хотим быть открытыми для таких инициатив», — подытожил премьер-министр Василе Тофан.