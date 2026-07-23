Тофан призвал министров «затянуть пояса».

Премьер-министр Василе Тофан намерен сократить количество зарубежных командировок и призвал министров более тщательно оценивать необходимость таких поездок.

Глава правительства заявил, что часть визитов действительно оправдана, однако некоторые, по его мнению, носят «туристический характер», пишет unimedia.info

«К сожалению, приходится признать, что бюджеты на поездки довольно большие. Некоторые из них оправданы — нам нужно быть в Брюсселе, вести переговоры, участвовать в деловых миссиях, привлекать инвесторов. Но есть и такие, которые больше носят туристический характер», — заявил Тофан.

Напомним, что Администрация президента потратила из государственного бюджета приблизительно 860 тысяч леев на зарубежные поездки президента Майи Санду, советников президента и других сотрудников учреждения, совершенные в период с января по июнь 2026 года.