Тофан — министрам: Если не будет результатов, у меня хватит смелости на перестановки.

Василе Тофан предупредил будущих глав министерств, что не будет медлить с кадровыми перестановками в правительстве, если не увидит конкретных результатов.

Заявление было сделано после того, как депутат Александр Вершинин отметил, что новый состав правительства в значительной степени сохраняет прежнюю команду, и спросил, почему граждане должны верить, что те же министры смогут привлечь инвестиции, увеличить экспорт и повысить уровень жизни, omniapres.md

«Я не планирую быть вратарем. Скорее, я осваиваю роль тренера-игрока. Хороший тренер может с теми же игроками создать более сильную команду. Я много раз видел это как в истории футбола, так и в менеджменте», — ответил Тофан.

Назначенный премьер-министр объяснил, что решил в значительной степени сохранить нынешний состав правительства, чтобы избежать сбоев в период, когда перед кабинетом стоит много задач.

Однако Тофан предупредил, что его терпение имеет пределы.

«Я требовательный тренер, потому что требователен к себе и требователен к другим. Если у меня сложится впечатление, основанное на результатах или их отсутствии, что определенные министерства не справляются, у меня хватит смелости, и более того — я буду настаивать на проведении кадровых перестановок», — заявил он.

Назначенный премьер подчеркнул, что не приемлет длительного отсутствия эффективности.

«Я не тот человек, который будет терпеть отсутствие изменений в течение очень долгого времени. Сейчас я полностью доверяю этой команде. Мы должны быть едиными, работать как команда, и я намерен добиться многого вместе», — подытожил Василе Тофан.