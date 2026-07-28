Тофан представит новую налоговую политику: ее поддержат кабмин и парламент.

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан на следующей неделе представит обновленную бюджетно-налоговую политику.

Документ будет полностью поддержан как правительством, так и парламентским большинством, чтобы избежать разногласий, которые возникали при обсуждении предыдущей версии во время работы кабинета Александра Мунтяну. Об этом заявил министр образования и исследований Дан Перчун, сообщает Radio Moldova.

По словам министра, новый премьер внесет ряд изменений, однако базовая концепция документа останется прежней.

«Господин Тофан — очень энергичный человек с большим количеством идей, который привнес в правительственную команду заряд оптимизма и способен мобилизовать всех участников. Именно этого нам сейчас и не хватало», — отметил Перчун, рассказывая о первой неделе работы с новым главой правительства.

Он добавил, что в новом кабинете активно обсуждаются ключевые вопросы, чтобы принимаемые решения соответствовали государственной политике и могли быть успешно реализованы.

«Это очень важно и, думаю, стало уроком, извлеченным из предыдущего опыта. В ближайшее время необходимо прояснить целый ряд вопросов, включая бюджетно-налоговую и зарплатную политику. Есть и текущие кризисы, которые нужно преодолеть. Это непростой старт для любой команды, но энергия господина Тофана, его готовность вникать в детали, обсуждать решения и согласовывать их внутри команды позволят сделать это правительство на сто процентов эффективным», — сказал министр.

По словам Перчуна, концепция новой бюджетно-налоговой политики будет представлена уже на следующей неделе, а до 6 августа документ планируется доработать и вынести на общественные консультации.

«Мы ожидаем, что тогда проект будет опубликован для обсуждения. Я абсолютно уверен, что после внутренних и внешних консультаций все запланированные меры будут реализованы. Премьер-министр — лидер команды, и его слово должно иметь решающее значение при принятии решений, но это не исключает внутренних обсуждений для выработки оптимальных инициатив», — подчеркнул министр.

Новая бюджетно-налоговая политика предусматривает меры по решению как краткосрочных, так и долгосрочных задач.

В частности, правительство намерено ускорить реализацию инвестпроектов, которые сейчас задерживаются из-за бюрократических процедур при строительстве предприятий, покупке земельных участков или расширении бизнеса.

«Позиция правительства предельно ясна: будут приниматься адресные меры, улучшится взаимодействие с бизнесом, а там, где инвестиции тормозятся из-за бюрократии, последует личное вмешательство правительства», — заявил Перчун.

Дополнительные меры среднесрочного и долгосрочного характера премьер Василе Тофан представит на следующей неделе.

«Разумеется, по сравнению с предыдущей версией есть изменения. После того как документ представит правительство, он будет полностью политически поддержан всеми, включая наших коллег в парламенте, что совершенно естественно», — заключил министр.

Правительство Василе Тофана, утвержденное парламентом 21 июля, официально вступило в должность 22 июля после принесения присяги.

Среди первых приоритетов нового кабинета — сокращение необоснованно высоких зарплат, борьба с неэффективным расходованием бюджетных средств, реформа системы контроля бизнеса и проведение налоговой реформы.