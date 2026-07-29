Власти готовят пилотные продажи активов, в первую очередь — заброшенных зданий.

Правительство пока не планирует запускать масштабную приватизацию, однако готовит пилотные продажи неиспользуемых государственных активов, чтобы продемонстрировать прозрачность таких процедур. Об этом заявил премьер Василе Тофан.

По словам главы правительства, власти начнут с выявления объектов недвижимости, которые заброшены или не используются на протяжении десятилетий — это здания, земельные участки и другие активы, которые не приносят государству пользы, сообщает logos-press.md

«Сейчас у нас очень ответственная и постепенная стратегия в этом вопросе. Мы не собираемся немедленно приступать к приватизации. На первом этапе мы сосредоточимся на выявлении активов, прежде всего объектов недвижимости: заброшенных зданий, пустующих домов и земельных участков, которые не используются уже 30 лет и более», — заявил Василе Тофан.

Премьер признал, что само слово «приватизация» вызывает недоверие в обществе из-за предыдущего опыта, когда часть граждан считала, что государственное имущество продавалось непрозрачно.

«Я прекрасно понимаю, что у людей нет доверия к самому слову “приватизация”. Многие считают, что когда объявляют о приватизации, активы будут проданы приближённым людям, а разница окажется в чьих-то карманах. Мы понимаем эту проблему с доверием», — отметил премьер.

Чтобы изменить такое восприятие, правительство намерено провести несколько пилотных сделок и показать, что государственные активы могут реализовываться прозрачно и эффективно.

Василе Тофан подчеркнул, что только после успешного проведения таких операций можно будет обсуждать более масштабные процессы.

«Мы хотим показать, что можем взять актив с балансовой стоимостью X и продать его за 10X, чтобы люди увидели: процесс действительно прозрачный, а полученные средства идут на поддержку государственного бюджета. Только после того, как мы восстановим доверие и люди увидят, что всё делается честно и открыто, можно будет говорить о более масштабных процессах», — подытожил премьер-министр.