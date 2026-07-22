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agora.md logoagora
22 Июля 2026, 09:48
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Санду – новому правительству: Просим вас сделать приоритетом сближение с ЕС

Президент Молдовы также напомнила, что правительству необходимо завершить ряд уже начатых реформ.

Санду новому правительству: Просим вас сделать приоритетом сближение с ЕС.
Санду новому правительству: Просим вас сделать приоритетом сближение с ЕС.

«Повестка дня ясна. Мы должны продолжить приведение Республики Молдова к европейским стандартам. В ближайшие несколько месяцев нам предстоит выполнить важные этапы на пути европейской интеграции, и я прошу вас сделать эту работу приоритетной», - отметила Майя Санду, пишет agora.md

«Вчера в парламенте я услышала громкие обещания относительно ускорения экономического развития, улучшения деловой среды, более эффективного управления государственной собственностью и более полного освоения европейских фондов. Просим вас сдержать свое слово», - заявила президент.

Кроме того, Санду призвала министров уделить особое внимание безопасности граждан и защите государства.

Глава государства подчеркнула, что правительство должно продолжить инвестиции в образование, культуру, здравоохранение, социальную защиту и экологическую политику.

Источник
agora.md logoagora
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