Санду – новому правительству: Просим вас сделать приоритетом сближение с ЕС

Президент Молдовы также напомнила, что правительству необходимо завершить ряд уже начатых реформ.

«Повестка дня ясна. Мы должны продолжить приведение Республики Молдова к европейским стандартам. В ближайшие несколько месяцев нам предстоит выполнить важные этапы на пути европейской интеграции, и я прошу вас сделать эту работу приоритетной», - отметила Майя Санду, пишет agora.md

«Вчера в парламенте я услышала громкие обещания относительно ускорения экономического развития, улучшения деловой среды, более эффективного управления государственной собственностью и более полного освоения европейских фондов. Просим вас сдержать свое слово», - заявила президент.

Кроме того, Санду призвала министров уделить особое внимание безопасности граждан и защите государства.

Глава государства подчеркнула, что правительство должно продолжить инвестиции в образование, культуру, здравоохранение, социальную защиту и экологическую политику.