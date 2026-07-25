Александра Слусаря могут рассмотреть на пост министра сельского хозяйства.

Ассоциация "Сила фермеров" предложила кандидатуру Александра Слусаря на свободную должность министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы.

Соответствующее обращение 24 июля направили премьер-министру Василе Тофану, передает tv8.md

В комментарии TV8 Слусарь отметил, что у него есть идеи по улучшению ситуации в сельском хозяйстве, но он не гонится за должностью. Более того, экс-депутат предупредил, что был категорически несогласен с некоторыми инициативами прошлого правительства, например, про повышение НДС на аграрную продукцию. И не намерен отказываться от своего мнения, что, вероятнее всего и станет причиной, по которой от его кандидатуры откажутся, считает Слусарь.

В "Силе фермеров" назвали Слусаря опытным специалистом в области сельского хозяйства, известным своей деятельностью по защите интересов аграриев и участием в разработке государственной политики для отрасли.

Представители ассоциации отметили в обращении, что новый министр должен быть назначен как можно скорее, чтобы обеспечить непрерывную работу правительства и эффективное руководство ведомством, отвечающим за аграрную политику.

В письме говорится, что агропродовольственный сектор сталкивается с рядом серьёзных вызовов. Среди них — климатические изменения, ограниченный доступ к внешним рынкам, изменение законодательства в соответствие с нормами Европейского союза и эффективное использование программ поддержки сельхозпроизводителей. Компетентность властей в аграрном секторе должна быть высокой.

Ассоциация отметила опыт Слусаря на государственных должностях и заявила, что берёт на себя институциональную ответственность за предложенную кандидатуру. Организация готова участвовать в консультациях о будущем руководстве Министерства сельского хозяйства.

В настоящее время Александр Слусарь занимает должность исполнительного директора ассоциации "Сила фермеров". Он координирует работу организации и представляет интересы аграриев в диалоге с государственными органами, международными организациями и партнёрами по развитию.

Александр Слусарь выразил сомнение в том, что премьер-министр назначит его на должность, поскольку их взгляды на развитие отрасли могут различаться.

"Всё зависит от того, насколько мои взгляды совпадают со взглядами премьер-министра. Поэтому я настроен скептически. Я изначально не поддерживаю повышение НДС в агропродовольственном секторе, за которое выступает господин Тофан. Я не гонюсь за должностью и не избегаю ответственности, но хочу продвигать другую модель сельского хозяйства", — заявил Слусарь.

Пресс-секретарь правительства Думитру Чорич сообщил TV8, что власти рассмотрят все предложенные кандидатуры.

"Любая профильная ассоциация может выдвигать свои предложения. Премьер-министр проанализирует все варианты, после чего примет решение", — заверил представитель правительства.

Должность министра сельского хозяйства и пищевой промышленности стала вакантной после того, как Раду Мустяцэ сам подал в отставку 24 июля, спустя два дня после утверждения нового состава правительства. Решение последовало после публикации фото и заявлений о том, что ранее чиновник якобы состоял в Демократической партии Молдовы (ДПМ). Сам Мустяцэ данные утверждения отрицает.