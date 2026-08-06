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ziua.md logoziua
6 Августа 2026, 18:00
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Тофан — Плахотнюку: Не стройте планов, будете сидеть в тюрьме

Вслед за лидером PAS Игорем Гросу премьер Василе Тофан также обвинил Владимира Плахотнюка в попытках повлиять на систему правосудия и создать впечатление, что государственные институты ослабли.

Тофан — Плахотнюку: Не стройте планов, будете сидеть в тюрьме.
Тофан — Плахотнюку: Не стройте планов, будете сидеть в тюрьме.

Глава правительства заявил, что экс-политик не добьется благоприятного для себя решения в апелляционной инстанции  и будет отбывать наказание, сообщает ziua.md

Заявления прозвучали после того, как Апелляционная палата Центр назначила на 24 августа первое заседание по рассмотрению апелляции Владимира Плахотнюка на приговор суда первой инстанции, которым он был осужден к 19 годам лишения свободы.

Премьер отметил, что процесс веттинга начинает приносить результаты и, несмотря на сопротивление внутри системы, судебную реформу уже не удастся сорвать.

«Несмотря на всю критику, веттинг, пусть и медленно, со скрипом, но начинает давать результаты. До начала веттинга систему покинули 35% судей, среди прокуроров этот показатель составляет 17%. Сейчас мы видим, что проверки прокуроров сопровождаются серьезными трудностями. Несмотря на то, насколько сильно сопротивляется система, и в том числе Плахотнюк, который ожидает рассмотрения своей апелляции и активизировал всех своих людей, чтобы создать впечатление, будто государство шатается, государство не шатается. 

Плахотнюк будет сидеть в тюрьме и не должен строить никаких планов. Он будет сидеть там очень долго и успеет там остыть. Говорю это прежде всего как гражданин. Как бы они ни сопротивлялись, мы очистим систему от всех коррупционеров», — заявил Василе Тофан в эфире передачи на Jurnal TV.

22 апреля Владимир Плахотнюк был приговорен Кишиневским судом к 19 годам лишения свободы после того, как был признан виновным по всем пяти пунктам обвинения в одном из эпизодов дела о «банковском мошенничестве». Согласно решению суда, срок наказания исчисляется с момента его задержания в Греции в июле 2025 года. Таким образом, он должен оставаться в заключении до 2044 года.

Коллегия судей в составе Серджиу Стратана, Анны Кучереску и Ольги Беженарь назначила наказания от восьми до 13 лет по каждому из пяти эпизодов обвинения, определив окончательный срок в 19 лет лишения свободы. Кроме того, бывшему лидеру демократов на пять лет запрещено занимать определенные государственные должности. Суд также обязал его возместить материальный ущерб на сумму свыше 1,1 млрд леев и сохранил арест, наложенный на его имущество.

Адвокаты Владимира Плахотнюка назвали приговор политически мотивированным, указав, в частности, на заявления высокопоставленных должностных лиц, и сообщили, что намерены обжаловать решение в вышестоящих судебных инстанциях.

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Источник
ziua.md logoziua
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