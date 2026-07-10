Филат — Гросу: Проведите пару дней в тюрьме №13 и увидите, что оттуда можно сделать.

Влад Филат прокомментировал заявления представителей PAS о том, что последние скандалы вокруг правящей партии являются частью «скоординированной атаки олигархическо-криминальных группировок», за которой стоит Влад Плахотнюк.

«Я бы порекомендовал Гросу провести два-три дня в тюрьме №13, в камере. Пусть ему создадут необходимые условия и он увидит, что можно оттуда организовать», — заявил Филат, сообщает unimedia.info

Он также подверг критике руководство страны, заявив, что вызывает недоумение утверждение о том, что Плахотнюк способен руководить политическими процессами из тюремной камеры.

«Позор таким властям, которые контролируют всю государственную систему, начиная с условий содержания в Пенитенциаре №13 и всей пенитенциарной системы. Посмотрите, СИБ знает, что делают русские, но, что очень интересно, не знает, что делает Влад Плахотнюк в тюремной камере, если он якобы руководит такими процессами», — сказал бывший премьер.

По его словам, подобные заявления выглядят одновременно и смешно, и абсурдно.

«Меня больше всего раздражает то, что они держат людей за дураков. Они говорят так, будто те, кто их слушает, не способны анализировать и понимать происходящее», — отметил Филат.

Он также заявил, что Плахотнюку следует предоставить возможность спокойно заниматься своими юридическими вопросами.

«Я считаю, что Владу Плахотнюку нужно дать возможность спокойно решать свои проблемы с правосудием. Попытки вновь вернуть его в политические дебаты контрпродуктивны как для власти, так и для него самого», — подчеркнул Филат.

Кроме того, бывший премьер отверг попытки возложить ответственность за последние скандалы на Москву или олигархические группы.

«Не Москва и не олигархические кланы назначили Табурчану на должность. Не они установили эти неприлично высокие зарплаты и надбавки. Напомню, что зарплаты министров и госслужащих были повышены еще в мае 2023 года, а не вчера», — заявил он.

Напомним, представители PAS утверждают, что за серией последних скандалов вокруг родственников чиновников, высоких зарплат и недостоверных биографий стоит бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк. Такую версию публично поддержали председатель парламента Игорь Гросу и министр образования Дан Перчун, заявившие о «скоординированной атаке со стороны олигархическо-криминальных группировок».