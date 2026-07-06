Жена министра финансов назвала критиков налоговой политики «безграмотными».

Позже Корнелия Гаврилицэ удалила свой комментарий, оставленный под публикацией в Facebook.

В своем комментарии Корнелия Гаврилицэ заявила, что правительство вынуждено продвигать политику «угождая безграмотным и необразованным людям», имея в виду критику в адрес проекта, сообщает unimedia.info

«Что-то будет, когда правнуки наших правнуков будут вынуждены выплачивать наш бюджетный дефицит. У нас правительство должно делать политику, угодную безграмотным и необразованным, а также остальным людям из Facebook с нулевыми знаниями в соответствующих сферах», — написала она.

Позже Корнелия Гаврилицэ объяснила контекст своего комментария, отметив, что удалила его из-за «неверных интерпретаций».

«Чтобы не подогревать дополнительно необоснованный хейт. (...) Я ничего не имею против конструктивной критики и людей, которые аргументированно высказывают мнение, даже если оно отличается. Я ни в коем случае не имела в виду всех граждан страны — это абсурд. Я говорила исключительно о тех, кто выбирает оскорбления вместо цивилизованного диалога.

В последние недели я читала десятки комментариев от людей, которые не могут связать два слова на румынском языке, которые явно далеки от обсуждаемых тем, но при этом позволяют себе в Facebook оскорбления и даже угрозы в адрес человека, которого я уважаю и который мне дорог, и я знаю, что он работал с лучшими и искренними намерениями, чтобы сдвинуть страну с места. Я написала саркастический комментарий, подразумевая, что, возможно, политики должны подстраиваться под таких людей (которые оскорбляют без аргументов). В остальном каждый интерпретирует и обобщает по-своему», — заявила она.

Отметим, что налоговая реформа, предложенная Минфином вызвала резкую волну критики в обществе и экспертных кругах.