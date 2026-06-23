AmCham Молдова призывает пересмотреть налоговую политику и заявляет о риске роста цен.

По данным Ассоциации американского бизнеса в Молдове, реформа требует уточнений относительно налогообложения прибыли, льгот для работников и самозанятых, реформы налогообложения заработных плат, а также изменений НДС и акцизов.

Наибольшее беспокойство инвесторов связано с отменой некоторых льгот, которые напрямую ударят по кошелькам населения. Государство планирует отменить освобождение от НДС на электроэнергию и повысить НДС на природный газ с 8% до стандартной ставки 20%. Эксперты ассоциации подсчитали, что только изменение по электроэнергии обойдётся гражданам более чем в 720 миллионов леев в год. Повышение цен на энергоносители вызовет цепную реакцию и приведет к росту цен на хлеб, молоко и все основные продукты, сообщает ipn.md

Ещё одним ударом, который окажет социальное воздействие, называется план повышения НДС на лекарства с 8% до 20%. Хотя правительство заявляет о расширении списка компенсируемых лекарств, AmCham предупреждает, что все остальные препараты в аптеках подорожают немедленно. Ассоциация отмечает, что в части зарплатных доходов все взносы социального страхования будут переложены на работника вместо распределения между работником и работодателем. Также инвесторы предупреждают, что система неясна, нарушает расчётные программы и может привести к двойному налогообложению одних и тех же денег работников.

Ассоциация критикует также ограничение социальных пакетов. Государство хочет, чтобы талоны на питание, отпускные ваучеры, медицинские страховки и курсы, предоставляемые работодателем, в совокупности не превышали 10% от фонда заработной платы компании. Кроме того, требование к компаниям сообщать адрес проживания сотрудников, получающих помощь свыше 10 000 леев, нарушает новые европейские правила защиты персональных данных.

С другой стороны, AmCham приветствует введение меры по освобождению от налогообложения реинвестированной прибыли, ограничение местных налогов, отмену социальных взносов для талонов на питание и расширение возврата НДС. Ассоциация также подчёркивает, что частный сектор хочет углублённых консультаций с Министерством финансов. Бизнес настаивает на широких обсуждениях каждого положения, чтобы финальная версия закона обеспечила предсказуемость и стабильность для инвесторов.