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30 Июля 2026, 17:01
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Тофан переплывет Босфор в четвертый раз вместе с 14-летним сыном

Частная поездка премьер-министра Молдовы в Турцию состоится в августе. Расходы на организацию путешествия Василе Тофан покроет сам.

Тофан переплывет Босфор в четвертый раз вместе с 14-летним сыном.
Тофан переплывет Босфор в четвертый раз вместе с 14-летним сыном.

По словам премьера, это обещание он дал сыну еще до того, как возглавить правительство и не хочет его нарушать.

В тоже время глава правительства рассматривает возможность встретиться с представителями турецкого бизнеса. 

«Эта частная поездка. Обещание, которое я дал сыну. Она состоится в выходные. 

Тем не менее, мы постараемся максимально использовать поездку и в интересах Молдовы. Хотим провести встречи с турецкими предпринимателями и уже занимаемся организацией. Возможны также несколько двусторонних встреч», — заявил Тофан. 

«Я уже трижды переплывал Босфор, так что для меня это будет четвертый раз. А для моего сына, которому исполнилось 14 лет, это мечта, он готовился к этому весь год. Я ему пообещал. Тогда я не планировал становиться премьер-министром. Думаю, будет неправильно, если отец оставит сына переплывать Босфор одного. Я хочу плыть рядом с ним. Так мне будет спокойнее», — добавил премьер.

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