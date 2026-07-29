Тофан призвал сократить число выходных: Понимаю, что ступаю на тонкий лед
Премьер-министр Василе Тофан призвал министров подготовить инициативу по сокращению количества официальных выходных дней в Молдове.
«У нас больше выходных дней, чем в других странах. Это мое личное мнение, по последним подсчетам», — заявил глава правительства на заседании кабинета министров, сообщает agora.md
В этом году у работников в Молдове предусмотрено 14 официальных праздничных выходных.
Для сравнения, в Румынии в 2026 году также насчитывается 15 государственных праздничных дней, при этом правительство в отдельных случаях дополнительно объявляет так называемые «мосты» — выходные между праздником и уикендом.
В Словакии, Польше и Хорватии количество официальных праздничных дней составляет от 14 до 15.
В Нидерландах и Дании насчитывается около девяти государственных праздников, а в Италии, Швеции и Португалии — обычно 12. В Великобритании число официальных праздничных выходных составляет менее десяти.