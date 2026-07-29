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agora.md logoagora
29 Июля 2026, 20:18
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Тофан призвал сократить число выходных: Понимаю, что ступаю на тонкий лед

Премьер-министр Василе Тофан призвал министров подготовить инициативу по сокращению количества официальных выходных дней в Молдове.

Тофан призвал сократить число выходных: Понимаю, что ступаю на тонкий лед.
Тофан призвал сократить число выходных: Понимаю, что ступаю на тонкий лед.

«У нас больше выходных дней, чем в других странах. Это мое личное мнение, по последним подсчетам», — заявил глава правительства на заседании кабинета министров, сообщает agora.md

В этом году у работников в Молдове предусмотрено 14 официальных праздничных выходных.

Для сравнения, в Румынии в 2026 году также насчитывается 15 государственных праздничных дней, при этом правительство в отдельных случаях дополнительно объявляет так называемые «мосты» — выходные между праздником и уикендом.

В Словакии, Польше и Хорватии количество официальных праздничных дней составляет от 14 до 15.

В Нидерландах и Дании насчитывается около девяти государственных праздников, а в Италии, Швеции и Португалии — обычно 12. В Великобритании число официальных праздничных выходных составляет менее десяти.


Источник
agora.md logoagora
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