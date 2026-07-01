Тофан об унире: Неважно, что я об этом думаю.

По словам премьер-министра Василия Тофана, вопрос об унире слишком важен и слишком резонансен, чтобы решение по нему принималось без участия граждан Молдовы и Румынии.

По его словам, именно они должны дать ответ, прежде чем этот вариант сможет рассматриваться как план "Б".

"Мне даже неудобно говорить такими терминами.

У нас есть чёткий план "А": привести эту страну в Европейский союз и завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года. Мы сфокусированы на этом плане", - заявил Тофан.

"Неважно, что я лично об этом думаю. Важно, что об этом думают народ Румынии и народ Молдовы. Я думаю, мы должны прислушаться к ним", — сказал премьер.