Тофан - об отставке Мустяцэ: Начал с небольшой лжи, которая превратилась в большую

Премьер-министр Василе Тофан высказал свою первую реакцию в связи с ложью бывшего министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Раду Мустяцэ, который заявил, что не был членом Демократической партии Молдовы (ДПМ).

Он добавил, что очень расстроен произошедшим и «глупой ошибкой, которую тот совершил», передает noi.md со ссылкой на realitatea.md

«Я сожалею, что дело дошло до этого, сожалею о его ошибке — и это действительно была ошибка, несомненно. Я очень разочарован тем, что произошло, и той глупой ошибкой, которую он совершил, особенно потому, что он — хороший менеджер.

Он входит в число немногих руководителей, которым удалось навести некоторый порядок в НАБПП, а нам нужны хорошие руководители. У нас нет списка государственных служащих, которых можно было бы поставить на сложный фронт и которые смогли бы справиться с задачей. Он справился с задачей в НАБПП, и мне жаль, что он допустил эту ошибку, такую глупую», — сказал Тофан.

Отвечая на вопрос о том, в чём заключалась ошибка Мустяцэ, премьер-министр добавил, что тот начал с небольшой ошибки, которая переросла в более серьёзную, а потом уже не знал, что делать.

«Если вы спрашиваете мое мнение, то, по-моему, его ошибка началась с небольшой лжи, которая превратилась в большую, и после этого он уже не знал, что делать. Он публично признал все это. Теперь, думаю, вы знаете, что он сообщил. Я считаю, что каждый имеет право на ошибку. Он совершил большую ошибку и поплатился за неё», — заявил Тофан.