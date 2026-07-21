Тофан о скандальных премиях в госсекторе: Я не потерплю подобного.

Кандидат на должность премьер-министра Василий Тофан назвал «злоупотреблением» громкие случаи назначения необоснованно высоких выплат сотрудникам государственных учреждений.

«Я разделяю ваше возмущение и возмущение людей неприлично высокими зарплатами. На мой взгляд, случаи, о которых говорили в СМИ, являются злоупотреблением. Если хотите получить прямой ответ, я не потерплю подобных случаев», — сказал Тофан в парламенте, цитирует rupor.md

Кандидат в премьеры подчеркнул, что государство должно платить конкурентные зарплаты специалистам, которых трудно найти на рынке труда. В первую очередь это касается работников в области информационных технологий и кибербезопасности.

«Я верю в меритократию. Действительно существуют редкие компетенции в IT и кибербезопасности, которые сложно найти. В таких случаях государство должно нанимать людей и платить им достойно, иначе мы не сможем их привлечь», — пояснил он.

Однако большинство обсуждавшихся в прессе случаев, по оценке Тофана, не было связано с привлечением редких специалистов.

«Многие случаи, получившие огласку, были совершенно другого рода. Это действительно были злоупотребления и проявления наглости. Я полностью разделяю возмущение людей и беру на себя ответственность за разработку правил, которые позволят предотвращать подобные случаи», — подчеркнул кандидат.

Если при назначении или получении выплат нарушили законодательство, материалы должны получить правовую оценку.

«Там, где будет установлено нарушение закона, юстиция должна выполнить свою работу и получить полную свободу для восстановления справедливости», — заключил Тофан.