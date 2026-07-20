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realitatea.md logorealitatea
20 Июля 2026, 18:27
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Тофан обещает повысить минимальную зарплату до 10 тысяч леев к 2030 году

В программе будущего правительства Василе Тофан обещает «предсказуемый рост» минимальной заработной платы в Молдове. Согласно планам кабинета министров, к 2030 году минимальная зарплата должна достичь 10 тысяч леев.

Тофан обещает повысить минимальную зарплату до 10 тысяч леев к 2030 году.
Тофан обещает повысить минимальную зарплату до 10 тысяч леев к 2030 году.

Кабинет министров во главе с Василе Тофаном также планирует внедрить европейские принципы прозрачности оплаты труда и равной оплаты за труд для женщин и мужчин, пишет realitatea.md

Кроме того, назначенное правительство намерено создать механизм гарантирования задолженностей по зарплатам в случае неплатежеспособности работодателей из частного сектора, модернизировать «режим рабочего времени» и упростить процесс трудоустройства.

Трудовой кодекс планируется модернизировать, включив новые положения о периодах отдыха и отпуска, защите уже накопленных трудовых прав. Будущие министры также хотят ввести меры по защите работников от незаконных увольнений.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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